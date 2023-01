Bemanning Groninger vrachtschip Hanze Göteborg redt Amerikaanse drenkelingen uit oceaan

De Amerikanen namen deel aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge, een roeiwedstrijd over 3000 zeemijlen (4800 kilometer). Ze waren 12 december vertrokken vanuit La Gomera.

In de vroege ochtend van 28 december kapseisde hun roeiboot Moody. Omdat de bemanning er niet in slaagde de boot vlot te trekken, was ze genoodzaakt het 4 vierkante meter grote reddingsvlot te gebruiken.

22 uur stuurloos rondgedobberd

Het radiosignaal ’Mayday’ dat zij gaven, werd opgepikt door kapitein Yevhenii Feshchenko van het Groninger vrachtschip. Hij gaf zijn bemanning onmiddellijk de opdracht een ’search and rescue’-operatie te beginnen. Het vrachtschip bevond zich op dat moment circa 10 zeemijlen (18 kilometer) van het noodsignaal.

Ondanks een slechte verbinding slaagde het vrachtschip erin contact te maken met de Moody. Na meer dan twee uur zoeken in de ondertussen ingevallen nacht, kreeg de bemanning van het ms Hanze Göteborg het reddingsvlot van de Amerikanen in het vizier.

Nadat het 180 meter lange ms Hanze Göteborg zich naast het vlot had weten te manoeuvreren, konden drenkeling met een jacobsladder van het vlot worden gehaald. Ze hadden toen 22 uur stuurloos op de oceaan rondgedobberd.

Aan boord van het ms Hanze Göteborg zijn ze medisch onderzocht en hebben ze warme kleding en eten gekregen. „Het is een wonder dat de bemanning het reddingsvlot heeft gevonden”, aldus Peter Dekker, directeur van Hanzevast Shipping uit Groningen. „Het was zeer slecht weer, met een harde wind, hoge golven en een deining van minstens 4 meter hoog. De mannen hebben ongelofelijk veel geluk gehad.”

De drenkeling blijven aan boord tot het ms Hanze Göteborg zijn eindbestemming heeft bereikt.

MS Hanze Göteborg

Het ms Hanze Göteborg, een handysize bulkcarrier van 35.000 brutoregistertonnage ( BRT), vaart onder Nederlandse vlag en heeft Groningen als thuishaven. Het schip is 5 december met 25.000 ton zand aan boord vertrokken uit Mozambique. Eindbestemming is Contrecoeur in Canada, waar het op 8 januari verwacht wordt.