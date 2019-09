Klap kiezer voor pro-Poetinpartij

Aleksej Navalny adviseerde Russen om „slim te stemmen”. Ⓒ FOTO REUTERS

MOSKOU - Bij de lokale verkiezingen in de miljoenmetropool Moskou en elders in Rusland heeft de pro-Poetin partij Verenigd Rusland afgelopen zondag averij opgelopen. Maar naar buiten toe lijkt het Kremlin de klap van de kiezer - zo verloor het een derde van de zetels in de Moskouse gemeenteraad – niet bijzonder dramatisch op te vatten.