Tijdcapsule blijkt toch niet leeg te zijn en bevat verborgen schat

Tijdens de restauratie van een bronzen beeld van oorlogsheld en staatsman Tadeusz Kościuszko werd afgelopen mei een kistje ontdekt. Het doosje (30 x 30 x 33 centimeter) zat verstopt achter het marmeren voetstuk en was er blijkbaar geplaatst tijdens de afwerking van het monument in 1829.

Met veel spanning werd uitgekeken naar afgelopen maandag, het moment waarop de ’tijdscapsule’ geopend zou worden. Maar het tromgeroffel verstomde al snel tijdens de ceremonie, toen bleek dat het loden kistje leeg leek te zijn. Het massaal toegestroomde publiek moest teleurgesteld weer afdruipen.

Verder onderzoek heeft echter aangetoond dat de tijdcapsule toch niet leeg was en een verborgen schat bevatte. Ingebed in de binnenkant zaten onder meer vijf munten verstopt, allemaal geslagen tussen 1795 en 1828. Daarnaast werd ook nog een medaille aangetroffen ter ere van de voltooiing van het Eriekanaal in 1825. Aan het kanaal, dat de Hudson-rivier in New York verbindt met de Grote Meren, werd acht jaar gewerkt.

„Het conserveringsproces zal nu doorgaan en we zullen updates blijven verstrekken zodra er nieuwe informatie beschikbaar is”, zo meldde de militaire academie in een persbericht.

Volgens experts zijn de munten in goede staat ruim 1000 dollar per stuk waard.