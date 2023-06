Premium Het beste van De Telegraaf

Geweld dreigt bij start van Trump-thriller in Miami

Door Jan Postma

De politie neemt extra veiligheidsmaatregelen, uit angst dat aanhangers van Donald Trump de voorgeleiding van de oud-president zullen gaan verstoren. Ⓒ AFP

MIAMI - De politie in Miami treft extra veiligheidsmaatregelen voor Donald Trumps voorgeleiding dinsdag na dreigende taal van Republikeinen op sociale media. Er is angst dat de harde woorden van Trump en zijn bondgenoten tot geweld kan leiden. Er staan verschillende protesten van Trump-supporters gepland in Miami.