A2 dit weekend dicht tussen Echt en Eindhoven

Alleen bij slecht weer gaat de afsluiting niet door omdat Rijkswaterstaat dan geen onderhoud kan uitvoeren aan de snelweg.

Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer wordt omgeleid en dat mensen rekening moeten houden met extra reistijden oplopend tot een half uur. Het verkeer vanuit het zuiden wordt vanuit het knooppunt Het Vonderen omgeleid via de A73 naar Venlo, en van daaruit over de A67 richting Eindhoven. Verkeer vanuit Eindhoven gaat in omgekeerde richting via de A67 naar Venlo en van daaruit via de A73 richting Maastricht.

Rijkswaterstaat voert regulier onderhoud uit zoals asfaltering, onderhoud aan vangrails en het vervangen van voegovergangen.