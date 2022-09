Premium Het beste van De Telegraaf

’Brits talent om een feestje te maken van eigen verliezen’ ’Een brug te ver’ nog altijd mateloos populair: ’Soort van dankbaarheid naar bevrijders’

Robert Redford als majoor Julian Cook in de nog altijd zeer populaire film ’A bridge too far’ (Een brug te ver). Ⓒ ANP/HH

Arnhem - De halve eeuw oude bioscoopkraker Een brug te ver kent zo langzamerhand een Sissi-status: ondanks de gedateerde beeldkwaliteit is de rolprent nog vaak op tv te zien. Daarnaast begint in Arnhem een tentoonstelling over de oorlogsfilm en is er volgende week een Nijmeegse reünie voor figuranten. En dan zijn er nog livepresentaties over de film, compleet met bloopers én roddels.