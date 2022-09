LIVE | Oekraïne verrast Russen met tegenaanval

Royals

Waaraan dankt 16e-eeuwse ridder ’Jan met de kaak’ zijn bijnaam?

Jan II van Wassenaer, beter bekend als ’Jan met de kaak’, was een van de beroemdste ridders in het 16de eeuwse Holland. Bij het beleg van Padua in 1509, waar hij meevocht in het leger van de Duitse keizer Maximiliaan brak een kogel zijn kaak en verloor hij zeven tanden. Op latere portretten toont h...