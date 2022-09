’Meer gas goed voor staatskas’

Dat erkenden zowel Dijsselbloem als Kamp vrijdag tijdens urenlange verhoren onder ede bij de parlementaire enquêtecommissie. De groep parlementariërs vond e-mails terug waarin Dijsselbloem vanuit Singapore naar Kamp mailde dat hij ’om budgettaire redenen’ de verlaging van het winningsplafond niet kan steunen. Kamp kreeg het advies tot 40 miljard kuub te winnen, maar Dijsselbloem wilde twee miljard kuub extra laten oppompen om de schatkist met de opbrengsten te vullen. Tijdens het verhoor met Kamp bleek ook dat de Tweede Kamer verkeerd is geïnformeerd over de verhoogde gaswinning in 2013.

’Megabezuinigingen’

Op dat moment werden volgens de PvdA-politicus al ’megabezuinigingen’ doorgevoerd. Kamp had hem juist uitgelegd dat hem „indringend” geadviseerd was niet van het advies af te wijken van het Staatstoezicht op de Mijnen. Een hoger niveau zou bovendien ook niet door Groningse bestuurders geaccepteerd worden.

Dijsselbloem mailde het verzet van Groningen te begrijpen, maar hield vol dat het niveau „niet meteen het eerste jaar” zo ver kon worden verlaagd. Een trapsgewijze vermindering naar 40 miljard „is al een aderlating voor de begroting”, stuurde de bewindsman in die tijd. Achteraf bezien heeft hij daar spijt van, gaf hij aan. Kamp stemde wel in met Dijsselbloems voorstel en erkende dat de doorslaggevende reden om toch meer te winnen ’het financiële belang van de Staat’ was.

Uit de verhoren blijkt tevens dat toenmalig minister Kamp verkeerde informatie deelde over het gasjaar 2013. In dat jaar (net na de heftige beving in Huizinge) werd maar liefst 54 miljard kuub opgepompt, veel meer dan eerdere jaren. Uit een latere reconstructie blijkt dat dat vooral ingegeven is door een maximale verkoopstrategie door handelaar Gasterra. Eerder was de verklaring juist dat dat nodig was vanwege een koude winter. Kamp noemt het feit dat hij verkeerde informatie kreeg – en die ook deelde met de Kamer en de ministerraad – ’verontrustend’ en heeft daar nu ’een rotgevoel’ over.

Leveringszekerheid

Verder benadrukte Kamp vooral dat hij – naast het belang van veiligheid – ook veel aandacht had voor de leveringszekerheid. „Het moet niet zo zijn dat je het ene probleem oplost en een ander creëert”, zei hij. Zo was het Groningenveld niet alleen van belang voor Nederlandse huishoudens, maar ook voor omliggende landen.

Hij verklaarde ook dat hij in januari 2013 niet op de hoogte was van rapportages waarin stond dat de productie uit het Groningenveld bijgesteld kon worden naar 27 miljard kuub.

Die informatie van Gasterra kwam nooit bij Kamp zelf terecht, beweert hij.

Kamp worstelde in zijn eerste jaar na zijn aantreden als minister sowieso met het nemen van goede besluiten, gaf hij aan. Zo miste allerhande informatie en moesten tal van onderzoeken nog gedaan worden.

Financiënminister Jeroen Dijsselbloem kraakte de kwaliteit van de adviezen en rapporten die hij kreeg. De onderbouwing van TNO, het KNMI en de NAM omschreef hij als ’houtje-touwtje’.

Achteraf bekeken zou het volgens Dijsselbloem wel ’verstandig’ zijn geweest destijds ’uit voorzorg’ de gaskraan al deels dicht te draaien. „Maar dat is echt een oordeel achteraf.”