Negentig mensen onwel door warmte bij sportevenement Ironman in Hoorn

Volgens de veiligheidsregio zijn zowel deelnemers als mensen in het publiek onwel geworden. Bij de Ironman moeten de deelnemers lange afstanden zwemmen, fietsen en hardlopen.

Verschillende sportevenementen hadden hun programma zondag aangepast vanwege de voorspelde temperaturen. Zo had De Halve van De Haar in Utrecht uit voorzorg de halve marathon afgelast. De organisatie vond het niet verantwoord om in deze weersomstandigheden een dergelijke afstand te laten lopen, leggen ze uit op de website.

Waterposten

Ook de afstanden bij de halve marathon in Roosendaal waren door de organisatie aangepast. Zo werd de 10 kilometer ingekort tot 8 kilometer en deelnemers aan de 21 kilometer, liepen er 10. Beide afstanden begonnen ook een uur eerder. En de organisatie had gezorgd voor extra spons- en waterposten.

Bij de Amerongse Berg Ultra waren ook maatregelen genomen, zoals extra waterposten. De deelnemers van de loop over 52 kilometer werden daarnaast in de gaten gehouden via livetracking. "Zo weten we constant waar iedereen is", aldus de organisator.