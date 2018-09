Cavusoglu bracht ’wolvengroet’

„Het is in de regel een duidelijk teken van nationalistische gezindheid en een criterium voor indeling bij de Ülkücü-beweging, die door de binnenlandse veiligheidsdienst in de gaten wordt gehouden”, verklaarde de Hamburgse afdeling van de dienst donderdag. „Of het maken van dit teken al als lidmaatschap van nationalistische groeperingen kan worden beschouwd, staat niet vast, maar het is wel een bedenkelijke verwijzing ernaar.”

Omdat hun ideeën niet stroken met het liberaal-democratisch staatsbestel volgen de Duitse autoriteiten al lang de gangen van personen die tot de ’Grijze Wolven’ of ’Idealisten’ (Ülkücüler) worden gerekend. In Turkije worden zij politiek vertegenwoordigd door de rechts-nationalistische MHP, in het Westen staat die bekend als een extreemrechtse of fascistische partij. Ook in Nederland monitort de AIVD sympathisanten.