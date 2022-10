Iraanse rechters krijgen opdracht om zwaarder te straffen

Gholamhossein Mohseni Ejei heeft als hoofd van justitie rechters bevolen om geen „onnodige sympathie” te tonen voor de „belangrijkste elementen van de rellen”, citeert ISNA. Iran heeft meer dan honderd mensen aangeklaagd voor hun rol bij de protesten, die veelal door de veiligheidsdiensten met geweld worden neergeslagen. De protesten in Iran richten zich met name op de onderdrukking van vrouwen en de zware repressie van het ayatollah-regime. Op beelden is te zien dat demonstranten „dood aan de dictator” roepen en afbeeldingen en posters van de ayatollahs verwijderen en verwoesten.

Iran houdt zijn buitenlandse vijanden verantwoordelijk voor de onrust. President Ebrahim Raisi haalde donderdag opnieuw uit naar de Verenigde Staten. Hij stelde dat de Amerikanen, de Israëliërs en hun bondgenoten hun toevlucht hebben gezocht tot een „beleid van destabilisatie” tegen Iran.

De onrust is ontstaan na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze stierf medio september nadat ze door de religieuze politie was opgepakt voor het dragen van een te losse hijab. De Iraanse autoriteiten ontkennen dat zij door geweld om het leven is gekomen, maar betogers en haar familie geloven dat niet en zeggen dat de vrouw door mishandeling is overleden.