Doden en gewonden door zelfmoordaanslag op agenten in Pakistan

De aanval vond plaats in het district Kacchi in de provincie Balochistan. De dader zou met een motorfiets achterop een politiewagen zijn ingereden. Op foto’s is te zien hoe de wagen op zijn kop ligt, met gebroken ruiten. Volgens de politiechef van Kacchi kwamen de agenten net terug van een weeklange veekeuring waar ze de beveiliging deden.

In een verklaring stelt de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif dat terrorisme in Balochistan onderdeel is van een „schandelijke agenda om het land te destabiliseren.” Pakistan heeft te maken met overlappende politieke, economische en ecologische crisissen. Bovendien zijn er steeds meer aanvallen, onder meer op medewerkers van de politie. Dit heeft onder meer te maken met de overname van Kabul door de Taliban in buurland Afghanistan in augustus 2021. Militante groepen houden zich op bij de grens en voeren gerichte aanvallen uit op veiligheidstroepen.