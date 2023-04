RVD geeft nieuwe foto’s van koninklijke familie vrij

De foto’s zijn vrijgegeven op de dag dat Willem-Alexander 10 jaar koning is. Op 30 april 2013 trad Beatrix af en werd Willem-Alexander koning. Ondertussen is Amalia, de prinses van Oranje, ook voorzichtig begonnen met haar voorbereiding voor de troon, al liet ze eerder in interviews al ontvallen dat dat wat haar betreft geen haast heeft.

Tegelijkertijd signaleert men dat de vorst dezer dagen wel lekker in zijn vel zit. En er voorlopig ook nog geen genoeg van heeft. Sterker nog, hij zegt pas in de ’verre toekomst’ met Amalia het gesprek aan te gaan over zijn opvolging.

Zijn eigen troonsbestijging voelt in ieder geval nog als de dag van gisteren. Of, zoals hij zelf aangaf in zijn podcast met Edwin Evers: „Het is bijna niet te bevatten dat het al weer tien jaar geleden is; zo snel is het gegaan.”

De uitgegeven beelden werden eerder op Paleis Noordeinde geschoten. De 19-jarige Amalia poseert geheel in het zwart, waar bij haar vader vooral de licht blauwe stropdas opvalt en bij Beatrix het nette, donker groene jasje.