Zeehond Duvel dood na aanval door hond

Dinsdagmorgen kwam een melding binnen dat er een hulpbehoevende zeehond op het strand van De Hors lag. Toen dierverzorger Rowanne Huisman het dier, dat Duvel gedoopt werd, wilde ophalen, was er echter een grote hond de zeehond aan het bijten. Hij gooide hem zelfs de lucht in. De eigenaar stond machteloos.

Met een groot schepnet en hulp van een omstander lukte het om de dieren uit elkaar te halen. Rowanne Huisman reed meteen met Duvel naar de dierenarts. De verwondingen leken mee te vallen en de zeehond kreeg meteen injecties, onder andere omdat ze een longworminfectie had.

Eenmaal in de quarantaine bij Ecomare ging het dier in de loop van de dag echter achteruit. Het is niet bekend of dat door de aanval van de hond kwam. De mogelijkheid bestaat dat ze inwendige beschadigingen heeft opgelopen. De dierverzorgers hielden haar nauwlettend in de gaten, maar Duvel overleed in de loop van de nacht.