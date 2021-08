Biden: ’Doel was om terrorisme te bestrijden, niet om land op te bouwen’

In totaal zesduizend Amerikaanse troepen zullen voor bescherming zorgen tijdens de evacuatie. Hij verzekerde dat er de komende dagen duizenden Amerikanen zullen worden vervoerd. Ook zullen Afghanen het land uit geholpen worden. Hij beloofde hulp voor Afghanen die voor NGO’s of mediaorganisaties werkten, of die op een andere manier in levensgevaar zijn.

Niet de wil om te vechten

De Taliban kon zo snel oprukken omdat het Afghaanse leger instortte en de leiders het land ontvluchtten, zegt Biden. „We gaven ze elke kans om hun eigen toekomst te vormen. Maar we konden ze niet de wil geven om te vechten.” Volgens Biden bevestigt dit nog eens dat het een goed besluit was om terug te trekken. Een langer verblijf had een prijs gehad, maar had volgens hem niets opgeleverd. „Amerikaanse soldaten mogen niet sterven in een oorlog waar Afghanen niet voor willen strijden.”

Er was de afgelopen dagen veel kritiek op het Witte Huis vanwege de chaotisch verlopen evacuatie. Biden beweerde dat eerder evacueren simpelweg niet mogelijk was geweest. „Sommige Afghanen wilden niet eerder vertrekken omdat ze nog hoop voor hun land hadden.” Bovendien wilde de Afghaanse regering geen paniek.

’National building’

Biden benadrukte dat de VS twintig jaar geleden ingreep in Afghanistan om terrorisme tegen te gaan. Het ging om het voorkomen van een aanslag op Amerikaans grondgebied. „Het draaide nooit om ’nation building’. Juist dat was de VS nu aan het doen, en dat is niet in Amerika’s belang, zegt Biden, want het moet om de nationale veiligheid gaan.

Het was president Trump die ervoor zorgde dat deze stap ook nu genomen moest worden, zei Biden. „Ik erfde de deal die Trump overeenkwam met de Taliban.” Volgens Biden was de Taliban juist op zijn sterkst sinds 2001. De Amerikanen waren er nog met 2500 man. Hij waarschuwde dat blijven en meer troepen sturen zeker tot meer geweld en meer Amerikaanse slachtoffers had gezorgd.

Onder vuur

Het is onwaarschijnlijk dat Biden de kritiek op hem in Washington heeft doen verstommen met zijn speech. Biden ligt van beide kanten van het politieke spectrum onder vuur door de chaos in Kabul. Zowel Democraten als Republikeinen zijn verbijsterd over hoe de situatie in Afghanistan in een kwestie van dagen zo uit de hand kon lopen.

Grootste vraag blijft daarbij hoe het Witte Huis, het Pentagon en de inlichtingendiensten de Taliban zo konden onderschatten, terwijl de vechtbereidheid van het Afghaanse leger juist zo werd overschat. Daar gaf Biden geen duidelijk antwoord op.

Bekijk hieronder het liveblog over de situatie in Afghanistan.