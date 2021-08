Paradijs wordt hel: Hawaï sluit verkeerde man 2 jaar lang op met gedwongen medicijnen

Dat blijkt uit rechtbankdocumenten, melden buitenlandse media waaronder The Guardian en de New York Times.

Joshua Spriestersbach viel in 2017 in slaap op een stoep in Honolulu. Toen een agent hem wakker maakte, dacht Joshua dat hij werd opgepakt omdat hij illegaal in een publieke ruimte resideerde.

In werkelijkheid had de agent hem verward met een man genaamd Thomas Castleberry. Die werd sinds 2006 gezocht wegens een drugszaak.

Medicijnen

De gevolgen voor Joshua Spriestersbach waren desastreus. Hij werd drie jaar lang opgesloten in het Hawaii State Hospital. Daar moest hij onder dwang psychiatrische medicijnen slikken.

In januari 2020 kwamen de autoriteiten erachter dat er een fout was gemaakt. Joshua werd zonder veel ruchtbaarheid vrijgelaten.

Toch houdt zijn zaak de gemoederen nu flink bezig. Een liefdadigheidsinstelling springt voor hem in de bres.

„Hoe meer Spriestersbach zijn onschuld uitsprak door te beweren dat hij niet meneer Castleberry was, hoe meer hij door het personeel en de artsen als psychotisch werd bestempeld en zware medicijnen kreeg toegediend”, zo staat in een petitie die leest als een kafkaëske aaneenschakeling van fouten. „Niemand geloofde hem.”

Psychiater

Uiteindelijk nam een psychiater zijn verhaal wel serieus en ging op onderzoek uit. Die had aan een paar Google-zoekopdrachten en telefoontjes genoeg. Joshua bleek op een ander eiland te zijn opgepakt dan waar de verdachte woonde, zo zag de arts, en hij rook onraad.

De echte Castleberry, zo bleek, zat al sinds 2016 in een gevangenis vast in Alaska. Het Hawaii Innocence Project stelt dat zowel de politie, de aanklagers en het ziekenhuis allemaal fout zaten. Iedereen „heeft zijn deel in de schuld van deze grove justitiële dwaling.”