Extreem lage waterstand: schip aan de grond in Waal bij Nijmegen

Het is de tweede keer binnen drie dagen dat een binnenvaartschip bij Nijmegen aan de grond loopt. Dat komt door de extreem lage waterstand in de drukst bevaren rivier van Europa. Schepen kunnen maar weinig lading meenemen. Rijkswaterstaat stuurt meerdere keren per dag een bericht uit over de minst gepeilde dieptes op de rivieren, maar sommige schepen zijn toch te zwaar beladen en varen zich dan vast.

Begin deze week sloeg een met grond geladen schip lek op de Waalbodem bij Nijmegen. De brandweer moest water uit het schip pompen en meehelpen om het schip aan de kade te krijgen.