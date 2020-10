Kabinet gaat reizen naar buitenland harder afraden

Dat kondigen ministers Blok (Buitenlandse Zaken), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en staatssecretaris Van Veldhoven aan. Nederland gaat met de nieuwe aanpak nog niet op de Duitse toer, onze oosterburen raden iedere buitenlandse reis af.

Den Haag waarschuwt wel: reizen naar het buitenland is in de huidige situatie een risico. De toon voor reisplannen naar landen met een oranje of rood reisadvies is fermer: ’Is je reis niet noodzakelijk? Blijf thuis!’

Die oproep bestaat al langer, maar onder andere in de Tweede Kamer is er kritiek op de zichtbaarheid van deze boodschap. Minister Van Nieuwenhuizen gaat nu via navigatiesystemen en social media automobilisten wijzen op oranje reisadviezen en de consequenties voor als je toch gaat: 10 dagen quarantaine.

Van Veldhoven, als staatssecretaris verantwoordelijk voor het spoor, heeft met de NS afgesproken dat er geen reclame meer mag worden gemaakt voor internationale treinreizen. Bijna alle bestemmingen kleuren inmiddels oranje. Verder gaat het kabinet in gesprek met de reiswereld om een einde te maken aan het promoten van reizen naar risicogebieden en vragen om standaard te verwijzen naar de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

’Situatie kan snel veranderen’

Reizen naar het buitenland is in de huidige situatie een risico. Mensen die op vakantie willen gaan in het buitenland moeten er rekening mee houden dat de gezondheidssituatie in een land snel kan veranderen waardoor de vakantiebestemming ineens oranje wordt, met alle consequenties van dien. Voor wat betreft een vakantiereis naar een gebied met een oranje of rood reisadvies geldt: ga niet.

Verder gaan de Autoriteit Consument en Markt en de Reclame Code Commissie het meenemen in hun toezicht op reclame-uitingen. Het aanbieden van zo’n ’oranje-reis’ kan als misleiding worden gezien. De Kamer maakt zich al langer boos over de stuntprijzen van Ryanair naar risicogebieden.