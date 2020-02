Oud-PvdA-hervormer Erik van Bruggen overleden

Van Bruggen wilde in 1999 met Lennart Booij samen voorzitter van de PvdA worden. Ze verloren die interne verkiezing van Marijke van Hees. Later dat jaar hief Niet Nix zichzelf op. In 2000 begonnen Booij, Van Bruggen en Alex Klusman het bureau BKB.

„Twintig jaar lang liet hij ons net een tandje groter denken. Waarmee hij bedoelde: het moet keer tien! Zo maakte hij elke dag de wereld beter”, aldus het campagnebureau, dat de ’grootse, meeslepende, eigenwijze, dwarse, onnavolgbare, legendarische kapitein’ noemt.

Zijn werkgever laat weten dat de gedachten bij familie en vrienden zijn.