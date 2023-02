Gulle donatie laat vrijwilliger van de voedselbank in Beverwijk sprakeloos achter

Tijdens het vieren van de tachtigste verjaardag van een vrijwilliger van de voedselbank wordt het koffie-en-taart-moment even verstoord. Er loopt een man de loods binnen met een plastic tasje met daarin schoenen van zijn moeder die pas is overleden. De vrijwilligers van de voedselbank verwijzen hem door naar de kledingbank, maar de man is nog niet klaar. „Oké, maar ik heb ook een envelop met geld voor jullie”, antwoordt hij.

Wat hij dan tevoorschijn haalt, is een prachtig voorbeeld van liefdadigheid. „Ik geef u twee keer het bedrag van de energiecompensatie”, legt hij uit. In de envelop zit vierhonderd euro aan briefgeld. „Ik heb het geld niet nodig en u weet vast wel hoe u het goed kan besteden”, zegt hij erbij.

Dit mooie gebaar heeft de vrijwilliger die het geld in ontvangst heeft genomen, ontroerd, waarna die het verhaal deelt op Facebook met de tekst: „Eerlijk gezegd was ik even sprakeloos.”