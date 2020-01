Wachttijd levensreddende medicijnen meer dan een jaar

Voor het onderzoek is gekeken naar 26 geneesmiddelen met een vraagprijs van €50.000 of meer per patiënt per jaar. Sinds 2015 moeten die medicijnen de zogenoemde Sluisprocedure doorlopen.

Dat betekent dat het ministerie van Volksgezondheid zelf de prijsonderhandelingen voor deze medicijnen doet, in plaats van de zorgverzekeraars. Onder minister Bruno Bruins van Medische Zorg & Sport zijn de criteria aangescherpt. Daardoor is het aantal middelen in de Sluisprocedure vanaf 2018 toegenomen.

De vertraging neemt toe doordat onderhandelingen tussen farmabedrijven en het ministerie over een prijsverlaging moeizaam verlopen. De fabrikanten vragen regelmatig de hoofdprijs voor hun nieuwe medicijnen, terwijl de minister scherp onderhandelt omdat hij voor oplopende kosten vreest.

