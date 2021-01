Tweet van Khamenei over ’onbetrouwbare vaccins’ verwijderd

De berichtendienst heeft in plaats daarvan een boodschap geplaatst dat de tweet „niet langer beschikbaar is omdat de regels van Twitter zijn overtreden.”

Een woordvoerder namens Twitter voegde daar later aan toe dat het vooral gaat om „ons beleid aangaande het verspreiden van misleidende informatie over Covid-19.”

Khamenei kan pas weer gebruikmaken van zijn account op het Amerikaanse sociale netwerk als hij het bericht ook zelf heeft verwijderd.

’Met hiv besmet’

Iraniërs kunnen geen gebruikmaken van de coronavaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca, meldde ayatollah Ali Khamenei vrijdag. De machtigste man van Iran zei dat Amerikaanse en Britse vaccins niet geïmporteerd mogen worden. Het is volgens hem „niet uit te sluiten dat zij andere landen willen besmetten.” Ook de Franse vaccins zijn in zijn ogen onbetrouwbaar, „gegeven onze ervaring met Franse bloedproducten die met hiv besmet waren.”

„Ik heb dit aan regeringsmedewerkers meegedeeld en ik zeg het nu in het openbaar”, zei Khamenei over het importverbod tijdens een televisietoespraak. Khamenei prees de inzet van zijn land om eigen vaccins te ontwikkelen.

Opmerkelijke uitspraak paus

Paus Franciscus noemt in een interview met de Italiaanse tv-zender Canale 5 het verzet tegen het coronavaccin „suïcidale ontkenning.” Hij spoort mensen aan zich te laten vaccineren en zegt zich volgende week te laten inenten tegen het virus.

Franciscus vertelt in het vraaggesprek, dat zondagavond wordt uitgezonden maar waarvan nu al gedeeltes zijn vrijgegeven, dat het vaccineren in het Vaticaan volgende week begint. „Er is een suïcidale ontkenning die ik niet kan verklaren, maar vandaag moeten we ons laten vaccineren”, aldus de paus.