Vrouw rijdt met BMW tramstation binnen in Brussel: ’Verkeerde tunnel’

Door Onze redactie

BRUSSEL - Reizigers die in de nacht van vrijdag op zaterdag rondliepen op station Diamant in Brussel moesten even twee keer met hun ogen knipperen toen geen tram, maar een BMW op het spoor kwam aanrijden. De vrouwelijke bestuurder had zich vergist in de tunnel.