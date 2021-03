Schimmige slag op wereldzeeën

Deze schildpad werd het slachtoffer van wat Israël Iraans ’milieuterrorisme’ noemt. Ⓒ Foto EPA

TEL AVIV - Iran is met Amerika en Israël verwikkeld in een schimmige zeeslag. Een nieuw front, dat strekt van de Middellandse Zee tot de Perzische Golf en waar de spanningen met de dag oplopen. Een Israëlisch vrachtschip werd donderdag in de Golf van Oman onder vuur genomen met een raket.