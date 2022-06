Muziekleraar uit Beverwijk vast voor ontucht

Premium Binnenland

Man (43) krijgt hogere straf voor verkrachten en zwanger maken van stiefdochter (12)

Voor het verkrachten van zijn 12-jarige stiefdochter is een 43-jarige man uit de gemeente Coevorden in hoger beroep een celstraf van zes jaar opgelegd. De straf valt hoger uit dat de opgelegde vier jaar cel, die de rechtbank in Assen hem in oktober oplegde. Het gerechtshof in Leeuwarden tilt er zwaa...