Aangifte tegen boer en burgemeester om ’aanvallen’ en doden wolf

De schapenhouder ontdekte zondagochtend dat een wolf enkele van zijn schapen had doodgebeten. Hij wilde het dier verjagen en werd vervolgens gebeten. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij weer naar huis. Volgens de Faunabescherming was de hobbyboer in overtreding. „Wie zo onverstandig is om een roofdier met een hooivork en een schep te lijf te gaan, kan verwachten dat het dier zich bedreigd voelt en zich verdedigt.”

De wolf werd na het incident onder zonnepanelen in een weiland gevonden, schetst de Faunabescherming. „Het protocol, om te beoordelen of een wolf mensen heeft aangevallen en vervolgens moet worden gedood, is in het geheel niet gevolgd. De burgemeester had niet het recht niet om wie dan ook opdracht te geven de wolf dood te schieten. En de politie had dat moeten weten en verifiëren, alvorens te schieten.”

Te risicovol

Burgemeester Rikus Jager zei eerder op de dag dat hij „niet anders kon” dan de wolf laten doodschieten. „We hebben nog geprobeerd om een expert te bellen, maar dat lukte zo vroeg niet. Voor zover er expertise aanwezig was, hebben we die geraadpleegd, maar samen hebben we geconcludeerd dat er maar één keuze mogelijk was.” Een burgemeester mag besluiten om een zogeheten probleemwolf te laten doden als het dier een acuut gevaar vormt. Wel moet eerst geprobeerd worden het dier te verjagen. Jager zei dat het hek openzetten geen optie was, dat vond hij te risicovol omdat „veel mensen” op zondagochtend door de straat fietsen.