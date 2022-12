Twee vrouwen (23 en 33) dood door verdrukking in Londense concertzaal

Volgens Britse media zijn de slachtoffers Gabrielle Hutchinson (23) en Rebecca Ikumelo (33). Ze wilden een bezoek brengen aan een optreden van de Nigeriaanse zanger Asake, toen ze in de foyer van de concertzaal in het dodelijke gedrang terechtkwamen. Volgens de politie probeerden ongeveer 3000 mensen zonder kaartje de zaal binnen te komen. Het evenement werd stopgezet, maar toen was het al te laat.

Hutchinson was aan het werk als beveiligster toen ze in het gedrang terechtkwam. Ze werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht, waar ze maandag overleed. Ikumelo, het andere dodelijke slachtoffer, overleed afgelopen zaterdag al aan haar verwondingen. „Rebecca had nog een heel leven voor zich. Namens alle Londenaren wil ik onze steun uitspreken aan haar vrienden, familie en geliefden”, aldus de Londense burgemeester Sadiq Khan. Volgens Britse media was Ikumelo moeder van twee kinderen.

De politie spreekt van een ’onvoorstelbaar moeilijke tijd’ voor de nabestaanden. De zanger heeft laten weten dat hij geschokt is door de dramatische gebeurtenissen in de foyer.

De autoriteiten hebben opgeroepen videobeelden met de politie te delen om vast te stellen wat er precies is gebeurd. De Brixton Academy in het zuiden van Londen is één van de beroemdste zalen van de stad. De maximale capaciteit is 5000 toeschouwers.