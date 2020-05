Vijf dagen van wurgende onzekerheid

Het was de vijfde dag na de vuurwerkramp in Enschede, de vijfde dag nadat de complete woonwijk Roombeek was weggevaagd op die gitzwarte zaterdag 13 mei 2000, morgen twintig jaar geleden. In die week lagen de verhalen op straat, we hoefden alleen maar mee te schrijven. Buurmannen die elkaar weer vonden en innig omhelsden. „Ik zat zo in de piepzak, gelukkig is alles goed met je.”