Premium Het beste van De Telegraaf

Mysterieuze ontploffingen in Marioepol maken Russen ongerust: hoe slaat Oekraïne terug?

Door PETER MIJLEMANS Kopieer naar clipboard

Recente beelden vanuit de door de Russen grotendeels verwoeste stad Marioepol. Ⓒ ANP / SIPA USA

MARIOEPOL - „Ze zijn met iets nieuws aan het bombarderen”, dat zegt een onthutste Russische militair die net Marioepol heeft verlaten in een video. De voorbije twee nachten waren er meerdere explosies te horen in de havenstad in het zuiden van Oekraïne. De stad is sinds de bezetting uitgebouwd tot een Russische garnizoensstad. In de overtuiging dat het zwaar versterkte bolwerk buiten bereik van de vijand lag.