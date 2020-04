Friese agenten bespuugd en in vinger gebeten door 23-jarige

Een politieagent toont een corona-spuugzak. Verschillende politieagenten werden afgelopen tijd bewust in hun gezicht gehoest. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

LEEUWARDEN - Een politieagent is bespuugd en een ander in de vinger gebeten bij een incident in Leeuwarden dinsdag. Dat meldt de politie woensdag. Een 23-jarige verdachte is aangehouden.