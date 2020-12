Ruim 1200 kilo illegaal vuurwerk in bedrijfspand Hoogeveen

Buitenland

Politiechef wil agent ontslaan na doodschieten zwarte man in Ohio

Het hoofd van de politie in Columbus in de Amerikaanse staat Ohio vindt dat een agent die een ongewapende zwarte man (47) in de stad doodschoot „een daad van zinloos geweld” heeft gepleegd en onmiddellijk moet worden ontslagen. De politieman is eerder al geschorst.