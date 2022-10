‘Ajax zet scouts aan het werk voor vervanger Ocampos’

Weer een nieuwe voetbalpodcast Kick-off, met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en Pim Sedee.Uiteraard komt het Nederlands elftal aan bod. Oranje stoomt nu vol overtuiging richting het WK in Qatar. Driessen en Verweij werpen hun licht op de ontwikkeling van de spelers.Naast bondscoach Louis van Gaal, gaat het ook over die andere iconische bondscoach: Guus Hiddink. Driessen vloog hem over de hele wereld achterna en heeft mooie anekdotes.Dan Ajax. Er is onrust over het aflopende contract van Noussair Mazraoui. Verweij: „Als hij niet bijtekent, kun je als Ajax ook voor spelers kiezen die wel toekomst bij de club hebben. Dan zou je Mazraoui niet meer kunnen opstellen en Devyne Rench in de basis zetten.”Verder in Kick-off: een opmerkelijke scène in de Feyenoord-documentaire van Disney, een hooghoudende Luuk de Jong, en wat gebeurde er nu precies in het spelershotel van Oranje onder 19?

