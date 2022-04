200 kilo cocaïne aan onderkant van schip in Vlissingen

Buitenland

Afghaanse Talibanleider keert zich tegen drugs

De leider van de Taliban, Hibatullah Akhundzada, heeft alle productie en handel in drugs verboden. In het land mag geen opiumpapaver of cannabis meer verbouwd worden. De machthebbers in Afghanistan waarschuwen dat het ook verboden is drugs en alcohol te bezitten, te vervoeren of in- of uit te voeren...