Brits schoolhoofd (44) blijkt ’pedofiel roofdier’: leerling in lockdown voor bijles uitgenodigd en misbruikt

Volgens de rechtbank in Bradford is het schoolhoofd een ’zeer gevaarlijk pedofiel roofdier’ dat leerlingen manipuleerde. De moeder van de 15-jarige jongen die misbruikt werd door de man is woest. De ogenschijnlijk behulpzame en vrijgevige Speight - hij bood bijles aan en kocht cadeaus voor de jongen - werd gezien als een vriend van de familie. Tot zijn praktijken aan het licht kwamen en ’het gelukkige gezinsleven verwoest werd’. „Hij gebruikte onze vriendschap en vertrouwen en verdraaide alles.”

De hoofddocent maakte ook in het geheim opnames van jonge leerlingen die zich aan het omkleden waren, bleek na onderzoek. „Je was zeer gerespecteerd en geliefd bij je collega’s, de leerlingen en hun ouders, maar als publieke persoonlijkheid verborg je een heel duister geheim, namelijk dat je een zeer gevaarlijke, roofzuchtige, manipulatieve pedofiel bent met een seksuele interesse in jonge jongens”, meent de rechter. De misbruikte jongen moet zijn verdere leven door „met de mentale littekens die jij hem hebt gegeven.”

Tablet verstopt

De zaak kwam naar boven toen de 15-jarige tiener bij Speight thuis was geweest en aan een vriend eerlijk vertelde wat er was gebeurd. Eenmaal geconfronteerd met zijn gedrag ontkende Speight aanvankelijk, maar later gaf hij de zedenmisdrijven toe. De politie vond een verstopte tablet in het huis van de man met naaktbeelden van de tiener, zonder dat de jongen doorhad dat hij gefilmd werd. Speight had hem daarvoor alcohol gegeven.