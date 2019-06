Máxima sprak met Bin Salman

Van onze parlementaire redactie

Onlangs oordeelden de Verenigde Naties nog na onderzoek dat er ’geloofwaardig bewijs’ is dat Bin Salman verantwoordelijk was voor de moord. Kashoggi, columnist van The Washington Post, werd bij een bezoek aan het consulaat met een injectie verdoofd en gedood met een plastic zak over zijn hoofd. Het lichaam van de Saoedische dissident, dat vermoedelijk in stukken werd gezaagd, is nooit teruggevonden.

Máxima is bij de top in Osaka als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering. Het gesprek met de kroonprins was bedoeld ter voorbereiding op de volgende G20 in Saoedi-Arabië, volgend jaar.

In de Tweede Kamer is kritisch gereageerd op de ontmoeting. Zo zegt D66’er Sjoerdsma: „Wie dit gesprek tussen koningin Máxima en de Saoedische kroonprins goedkeurde, snapt niks van diplomatie en nog minder van beeldvorming.”