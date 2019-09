’Het ging door merg en been’

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Een tent en een laken schermt zijn lichaam af. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Bevriende buren van de doodgeschoten Derk Wiersum staan huilend in het halletje van hun huis aan de Walborg in Buitenveldert. Hun buurman ligt levenloos in de naburige straat Imstenrade met een tentje over hem heen. Het forensisch onderzoek is in volle gang. „Ik kan niks uitbrengen. Wij voelen ons verslagen”, zegt de bevriende buurvrouw.