Monsterklus voor RWS, op 4000 plekken snelheid aan passen

Bij AGMI Traffic in Tegelen worden overuren gedraaid om voldoende borden en stickers te produceren voor de ’operatie 100’. Ⓒ Rias Immink

Utrecht - Het is een megaklus die Rijkswaterstaat (RWS) op de snelwegen moet uitvoeren. Ruim 4000 verkeersborden moeten in een paar dagen tijd aangepast, vervangen of geplaatst worden om weggebruikers erop te wijzen dat er overdag nog maar 100 km/u gereden mag worden.