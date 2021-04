Aanval op ’lockdownhater’ Boris Johnson

Premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk eet maandag een ijsje op bezoek in het Welshe Llandudno. Ⓒ REUTERS

Londen - De druk op Boris Johnson is verder toegenomen. De Britse premier is maandag gedwongen te ontkennen dat hij het afgelopen najaar had gezegd dat hij liever ’stapels lijken’ zag dan een nieuw uitgaansverbod in te stellen.