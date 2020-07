Libanees hoort aan tafel met Franse minister dat hij besmet is

Hadi Hashem van het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken stond daarna meteen op, informeerde zijn tafelgenoten en vertrok. Hij verklaarde vrijdag in een video van een lokaal station dat hij de test had laten doen voorafgaand aan een reis naar Denemarken. „Het resultaat is onverwacht, maar het belangrijkste is dat het virusniveau laag is en niet besmettelijk”, aldus Hashem die tot maandag in isolement is in afwachting van een volgende test.

Een woordvoerder van Le Drian, die in Libanon is om over hervormingen van de economie te praten, had geen commentaar op de kwestie.