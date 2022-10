VS willen Starlink van Elon Musk inzetten tegen Iraanse regime

Het Witte Huis is in gesprek met Musk over het opzetten van SpaceX’s Starlink in Iran, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN, verwijzend naar ingewijden. De met satellieten werkende internetdienst kan Iraanse activisten helpen. Ze kunnen met Starlink de „agressieve inspanningen” omzeilen van het regime om de toegang tot internet en socialemediaplatforms te beperken.

Al weken protesteren vooral jongere inwoners van het land tegen de machthebbers, uit woede over de dood van de 22-jarige Mahsa Amini die stierf na haar aanhouding door de politie omdat ze haar hoofddoek niet goed op had gedaan.

SpaceX wil Starlink sowieso laten groeien in de strijd met rivalen als OneWeb en het toekomstige Project Kuiper van Amazon.