Verdachten van groepsverkrachtingen Den Bosch terug de cel in

De politie tijdens een inval bij een autogarage, na de aanhouding van acht mannen die worden verdacht van groepsverkrachtingen. Ⓒ ANP

Den Bosch - Vijf verdachten die in vrijheid waren gesteld in de groepsverkrachtingszaak in Den Bosch moeten terug naar de gevangenis. Dat heeft de raadkamer van de Bossche rechtbank bepaald. Volgens de raadkamer is er voldoende ernstige verdenking van strafbare seksuele handelingen om de vijf verdachten weer vast te zetten.