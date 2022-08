‘Nederlanders gearresteerd op Kreta na ernstige mishandeling, landgenoot in ziekenhuis’

Vier jonge Nederlanders – drie van 19 jaar oud en één van 18 jaar – zouden inmiddels zijn voorgeleid voor de rechter-commissaris, aldus nieuwszender Creta Live. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling van enkele landgenoten. Het incident had donderdag in de vroege ochtend plaats, na een uitgaansnacht. Bij de bars en discotheken, niet ver van het strand, raakten bij de confrontatie naar verluidt drie Nederlanders gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de zaak te onderzoeken.

Op videobeelden, getoond op een lokale nieuwszender, is te zien dat een man op de grond wordt gegooid en vervolgens door drie daders enkele malen hard tegen de zijkant van zijn hoofd wordt geschopt waarna hij roerloos blijft liggen. Een man neemt zelfs een aanloopje voor hij met kracht een trap uitdeelt. Volgens Griekse media gaat het om de vechtpartij waarbij de Nederlanders betrokken waren. Een andere jongen wordt ook belaagd en lijkt eveneens een trap tegen zijn hoofd te krijgen. De beelden doen denken aan het vreselijke drama op Mallorca vorig jaar zomer, waarbij Carlo Heuvelman na een vechtpartij omkwam.

Ruzie

De vier verdachten hadden in eerste instantie ruzie met elkaar. Twee van de latere slachtoffers grepen juist in om de situatie in het uitgaansgebied te kalmeren. Dat lukte bepaald niet, want de vechtersbazen keerden zich toen plotseling gezamenlijk tegen hen. Een van de Nederlanders werd gewond afgevoerd naar een speciale kliniek van het universitaire ziekenhuis in Heraklion. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Ook twee andere landgenoten, van wie een 19 jaar is en de leeftijd van de ander niet werd gemeld, raakten gewond.

De oorzaak van de knokpartij is niet helemaal duidelijk. Volgens het medium Iefemerida waren de Nederlanders dronken, duidelijk op ruzie uit en begonnen ze te slaan naar meerdere mensen in hun buurt. Werknemers van nachtwinkels grepen uiteindelijk in, en belden de politie. De verdachten konden aan de hand van verklaringen van getuigen, beelden van camera’s bij winkels en mobiele telefoons worden geïdentificeerd en vervolgens gearresteerd. Een van de slachtoffers deed daarop meteen aangifte van mishandeling. De vier verdachten blijven in detentie tot de openbaar aanklager beslist of ze zullen worden vervolgd.

Eerder raak

Een week geleden was het ook al raak in Chersonissos met Nederlanders die zich misdroegen. Vier van hen werden na een vechtpartij in het uitgaansgebied aangehouden door agenten. Ook hier zijn – vanwege privacy vaag gemaakte – beelden van verschenen, waarop onder andere in het Nederlands is te horen: ‘Wie, wie? Pak hem, pak hem!’, waarna er flink wordt uitgehaald. Ook is te horen dat een vrouw ‘stop!’ schreeuwt. Creta24 meldde al eerder dat vier jonge Nederlanders, 19 en 20 jaar oud, ogenschijnlijk ook zonder reden, uithaalden naar willekeurige voorbijgangers. Ook bij dit incident moest een Nederlander die gewond raakte volgens het medium naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Deze slachtoffers deden eveneens aangifte. Agenten wisten de verdachten vervolgens te lokaliseren bij het hotel waar ze logeerden. Een van hen probeerde volgens Griekse media nog aan zijn arrestatie te ontkomen door uit het raam te springen, maar ook hij werd opgepakt. Ze zijn inmiddels voorgeleid. Het is niet bekend of en wanneer ze nog worden vervolgd.

Info of tips? Mail naar m.vink@telegraaf.nl