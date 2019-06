Gewonde bij schietincident Oldenzaal

Hulpdiensten zijn ter plaatse en de omgeving is ruim afgezet. Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

Oldenzaal - Een persoon is gewond geraakt door een schietincident dinsdagmiddag in het Twentse Oldenzaal in een buitengebied aan de Zandsteenweg, meldt de Politie Overijssel.