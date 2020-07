China: ’Amerikaanse consulaat in Chengdu moet dicht’

Peking reageert op de sluiting van het Chinese consulaat in Houston. Washington besloot daartoe omdat hackers met steun van de Volksrepubliek vertrouwelijke informatie van onder meer bedrijven in de VS zou vergaren.

De tegenmaatregel is volgens Peking „overeenkomstig het internationaal recht, de gebruiken in internationale relaties en de diplomatieke praktijk.” De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo herhaalde donderdag in een toespraak de beschuldigingen en zei dat het consulaat in Houston een centrum is van spionage en „de diefstal van intellectueel eigendom.” Het consulaat moet vrijdag sluiten, maar de consul-generaal, Cai Wei, zei donderdag tegen Amerikaanse media dat het consulaat tot nader order geopend blijft.

Het Amerikaanse consulaat in de metropool Chengdu houdt zich vooral bezig met het zuidwesten van China, inclusief het door China bezette Tibet en de provincie Sichuan. Sommige Chinese media suggereren dat de regering om de Amerikanen nog meer te tarten beter had kunnen bevelen het consulaat in Hongkong te sluiten.