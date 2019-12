Elon Musk mag redder Thaise grotjongens gewoon ’pedo’ noemen

De zaak was aangespannen door de Britse duiker Vernon Unsworth die een belangrijke rol speelde bij de redding van een groep kinderen uit een grot in Thailand. De autobaas maakte Unsworth eerder dit jaar uit voor pedofiel. Tijdens het vier dagen durende proces zei Musk dat hij dat niet letterlijk had bedoeld. De Brit eiste een schadevergoeding van 190 miljoen dollar van de Tesla-topman.

’Pedo guy’

Tijdens de reddingsoperatie van de groep kinderen in 2018 had Musk een kleine duikboot aangeboden om te helpen. Unsworth noemde dat tegen CNN een „pr-stunt” en zei dat Musk zijn duikboot „kon steken waar het pijn doet.”

„Hij wist totaal niet hoe die grot eruitzag. De duikboot was ongeveer 1,68 meter lang en rigide, die zou nooit voorbij de bochten of rond de obstakels zijn geraakt. Hij zou zelfs nooit voorbij de eerste 50 meter geraakt zijn, het was gewoon een publiciteitsstunt.”

Twee dagen later haalde Musk uit naar Unsworth. Hij noemde hem een „pedo guy.” Later maakte Musk Unsworth ook uit voor kinderverkrachter.

Duiker ontredderd

Musk omhelsde zijn advocaat na het horen van de uitspraak. „Mijn vertrouwen in de mensheid is hersteld”, zei hij daarna tegen journalisten. Unsworth reageerde teleurgesteld. „Ik accepteer het oordeel van de jury, vang de klap op, en ga door met mijn leven.”

Musk heeft een historie van problemen door uitspraken die hij op Twitter deed. Zo schreef hij ooit dat hij Tesla van de beurs wilde halen en dat hij de financiering daarvoor rond had. Dat bleek niet zo te zijn en hij werd door de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC op de vingers getikt. Hij mocht daarna geen bedrijfsgevoelige informatie meer op Twitter zetten zonder toestemming van het juridische team van Tesla.

