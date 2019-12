Musk wint lasterzaak over pedo-bericht

De zaak was aangespannen door de Britse duiker Vernon Unsworth die een belangrijke rol speelde bij de redding van een groep kinderen uit een grot in Thailand. De autobaas maakte Unsworth eerder dit jaar uit voor pedofiel. Tijdens het vier dagen durende proces zei Musk dat hij dat niet letterlijk had bedoeld. De Brit eiste een schadevergoeding van 190 miljoen dollar van de Tesla-topman.

’Pedo guy’

Tijdens de reddingsoperatie van de groep kinderen in 2018 had Musk een kleine duikboot aangeboden om te helpen. Unsworth noemde dat tegen CNN een „pr-stunt” en zei dat Musk zijn duikboot „kon steken waar het pijn doet.” Twee dagen later haalde Musk uit naar Unsworth. Hij noemde hem een „pedo guy.” Later maakte Musk Unsworth ook uit voor kinderverkrachter.