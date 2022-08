Walrus Freya verkast naar Noorse badplaats en trekt massaal publiek: politie dreigt met afsluiting

Freya ligt in het water bij het kleine schiereiland Kadettangen. Vorige maand zette ze de Noorse hoofdstad Oslo op stelten. In de havens klom ze op boten om daar lekker te luieren, maar deze zonken daardoor deels. Ook zwom ze in de weg van roeiers en zwemmers, zij werden aangeraden uit het water te gaan als ze Freya zagen. Niet omdat ze agressief zou zijn tegenover mensen, wel omdat ze misschien zou willen spelen en zwemmers daarbij onder water zou kunnen sleuren.

Niet alleen in Noorwegen, ook in Nederland heeft Freya naamsbekendheid. In oktober vorig jaar koos ze een onderzeeër van de Koninklijke Marine in Den Helder uit om op te zonnen.

Nu Freya is verhuisd naar Bærum, zorgt ze daar ook voor enige ophef. Donderdag werd de politie gebeld omdat ze een persoon achtervolgde die aan het zwemmen was. Ze zou zich volgens de politie toen „een beetje boos gedragen hebben.”

De walrus trekt veel bekijks. Mensen komen massaal naar de badplaats met hun kinderen om Freya te bewonderen. Ook zwemmen ze bewust op haar af. De lokale politie heeft de toeschouwers al meerdere keren opgeroepen om weg te blijven en dreigt nu zelfs het gebied af te sluiten. „Het lijkt erop dat ze de risico's niet begrijpen om zo dicht bij dit wilde dier te komen. We vragen mensen nogmaals om zich bewust te zijn van het risico en voldoende afstand te houden van het dier”, schrijft de politie op Twitter.

Voorlopig zijn er waarschuwingsberichten rondom het water opgehangen en zijn er dagelijks bewakers aanwezig die de situatie goed in de gaten houden.

De walrus trekt al lange tijd rond. Haar soortgenoten kiezen normaal voor het noordpoolgebied, maar Freya vertoeft liever zuidelijker. Na haar optreden in de Nederlandse Waddenzee in oktober, tripjes naar Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, kwam ze in juni aan in Noorwegen.