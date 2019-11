Weer wapens en drugs gevonden in woonwagenkamp

Afzettingen na een inval door politie bij het woonwagenkamp aan de Osse Hoogheuvelstraat. Ⓒ ANP

OSS - Bij de doorzoeking van een woonwagenkamp in Oss heeft de politie opnieuw drugs, zware vuurwapens en geld gevonden. De spullen waren veelal verstopt in verborgen ruimtes, aldus de politie. In een geprepareerde ruimte van een auto werd een vuurwapen ontdekt.