Bestuurder vlucht na botsing met zwangere vrouw

Een agente onderzoekt de gehavende bakfiets van het slachtoffer. Ⓒ Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen

NAARDEN - Een zwangere vrouw is zaterdag aan de Lambertus Hortensiuslaan in Naarden aangereden. Na de botsing reed de bestuurder door, maar de politie wist die later alsnog aan te houden.