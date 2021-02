’Tramschutter Gökmen T. steekt in op gevangenisbewaarder’

Volgens de woordvoerder was er geen aanleiding te benoemen voor de steekpartij. Wel is duidelijk dat de gedetineerde het wapen zelf had gefabriceerd. Hoe en waarmee is nog niet duidelijk. De gedetineerde is in een strafcel geplaatst.

Gökmen T. zit een levenslange gevangenisstraf uit. Hij zit vast in De Schie op een afdeling voor terroristen. Hij is schuldig aan een aanslag op 18 maart 2019. Toen opende hij het vuur in een Utrechtse tram. Vier mensen overleden, zes personen raakten gewond.